Osnabrück: TIME TO DANCE...die Tanzschulshow der ADTV Tanzschule Albrecht . 07.01.2023 Foto: Jörn Martens up-down up-down Show der Tanzschule Albrecht Mehr als 400 Tänzer zeigen in ausverkaufter Osnabrückhalle ihr Können Von Matthias Liedtke | 08.01.2023, 12:46 Uhr

Tanz ist vielfältig. Von Discofox und Hip-Hop über Salsa, Shuffle und Linedance bis hin zu Jumpstyle und Zumba ist für jeden Typ und jede Altersklasse etwas dabei. Entsprechend facettenreich war die Leistungsschau der ADTV-Tanzschule Albrecht mit Sitz in Georgsmarienhütte, die unter dem Motto „Time To Dance“ am Samstag die Osnabrückhalle füllte.