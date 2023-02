Auf einem Hof im Kreis Warendorf wurden mehrere Pferde mutmaßlich schwer misshandelt. Das Veterinäramt ließ die Tiere in Sicherheit bringen. Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Nach Skandal in Oelde Tierquälerei erkennen und melden: Wie funktioniert das in der Region Osnabrück? Von Christian Ströhl | 02.02.2023, 16:30 Uhr

Ein heimlich aufgenommenes Video zeigt Gewalt gegen mehrere Pferde in Oelde. Am Mittwoch wurden die Tiere von Behörden vom Hof gerettet. Wie kann eine solche Tierquälerei in Osnabrück verhindert werden?