Peta - People for the Ethical Treatment of Animals (sinngemäß „Menschen für die ethische Behandlung von Tieren“) - ist nach eignen Angaben die weltweit größte Tierrechtsorganisation. Peta Deutschland e.V. wurde Ende 1993 gegründet.

Bei Aktionen setzt Peta oft auf medienwirksame Inszenierungen und Kampagnen, gelegentlich auch mit viel nackter Haut. Und das ganz bewusst: „Das Prinzip ´Sex sells´ stimmt zum Teil, sonst würde es nicht schon seit Jahren funktionieren. Denn Hand aufs Herz – die Aufmerksamkeit bei Passant:innen und Medien ist wesentlich höher, je mehr Haut gezeigt wird“, heißt es dazu auf der Peta-Homepage.

Aber Peta kann auch anders: Mehrfach beschafften sich Aktivisten schockierende Aufnahmen aus Mastställen. Über solche Bilder aus dem Stall einer Erzeugergemeinschaft, bei der ihr Mann Teilhaber war, stolperte 2010 die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Astrid Grotelüschen.