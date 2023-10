Tickets erhältlich Vorverkauf für Komische Nacht im März 2024 in Osnabrück ist gestartet Von Thomas Wübker | 11.10.2023, 17:47 Uhr Comedians wie El Mago Masin waren bei der Komischen Nacht in Osnabrück dabei. Am 12. März 2024 findet die 23. Auflage statt. Tickets sind nun erhältlich. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down

1400 Menschen kamen in diesem Oktober zur Komischen Nacht in Osnabrück. Viele Locations sind frühzeitig ausverkauft. Jetzt gibt es schon Tickets für die 23. Auflage, die am 12. März 2024 in Osnabrück stattfindet.