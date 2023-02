Mia (von links), Kathrin und Christof Grieser-Schmitz spendeten am Sonntag Jungenkleidung für die Organisation „Moabit Hilfe“ in Berlin. Schulleiter Matthias Wocken und Lehrer Thomas Schiffbänker fahren die Spenden am Dienstag in die Hauptstadt.

Foto: Thomas Wübker up-down up-down