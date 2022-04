Den Kontakt zum Haster Urgestein Exner stellte Blau-Weiß-Legende Hartmut Wigge, der in den 80er-Jahren als Trainer den Klub von der Kreisliga bis in die dritthöchste Amateurklasse führte, her. Nach einigen Tagen Bedenkzeit sagte Exner, der unter Wigge in Haste spielte, zu und übernahm die heikle Mission. „Einfach kann ja jeder. Ich wollte mich einfach mal daran trauen und versuchen, dem Verein zu helfen“, sagt der ehemalige Stürmer. Voskuhl zieht sich nach über vier Jahren an der Linie von seinem Posten zurück, bleibt dem Traditionsverein aber als Fußballobmann weiter erhalten.