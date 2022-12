Auf dem Tablet-Coputer von Iris Kunert wird beim Thermografie-Spaziergang sichtbar, wo man an einem Haus sinnvolle Energiesparmaßnahmen vornehmen könnte. Foto: Tom Bullmann up-down up-down Thermografie-Spaziergang in Osnabrück Die Wärmebildkamera zeigt genau, wo es Nachholbedarf in Sachen Dämmung gibt Von Tom Bullmann | 04.12.2022, 11:11 Uhr

Das Bündnis OS-Klimaneutral hat in dieser Woche erstmals Osnabrücker Eigenheimbesitzer eingeladen, sich bei einem Thermografie-Spaziergang bei Glühwein und Keksen mit dem Potential einer Wärmebildkamera vertraut zu machen. Zahlreichen Teilnehmern wurde gezeigt, ob es an ihren Häusern Handlungsbedarf in Bezug auf die Wärmedämmung gibt.