Dass der Verein Volksbühne günstigere Theater-Tickets anbieten kann, ist zum einen deshalb möglich, weil durch die Vereinsform kein Gewinn erzielt werden muss. Und zum anderen, weil die Abos allenfalls an einen bestimmten Wochentag, nicht aber an einen bestimmten Platz gebunden sind, sondern in den Kategorien variieren und deshalb eine Mischkalkulation möglich ist, die letztlich den Mitgliedern zugutekommt.

Familie mit Theater im Blut

„Wir wollen allen einen Theaterbesuch ermöglichen“, sagt die langjährige Vereinsvorsitzende Eleonore Broermann, deren Vater Karl Lange die Volksbühne im Jahr 1948 mitgegründet hat und die das Erbe gemeinsam mit Geschäftsführerin Birgit Landgraf fortsetzt. Sie freute sich auch deshalb ganz besonders auf die diesjährige Spielzeiteröffnung, weil ihr Sohn Fabian die Kampfchoreografien für „Shakespeare in Love“ entwickelt und umgesetzt hat.

Gäste zum 75. Geburtstag: (von links): Hans-Georg Bögner (Bund Deutscher Volksbühnen), Matthias Köhn (Theater Osnabrück), Ursula Funke, Petra Busch, Anneliese Schulze, Eleonore Broermann, Scheller (Volksbühne), Intendant Ulrich Mokrusch, Geschäftsführerin Birgit Landgraf, Sopranistin Susann Vent-Wunderlich und Pianist Markus Lafleur. Foto: Angelika Frey Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kultur ist für alle da

Der Anspruch, den Zugang zu Kunst und Kultur nicht nur einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zu ermöglichen, sondern jedermann inklusive „Arbeitern, kleinen Handwerkern und Bediensteten“, wurde bereits bei der Gründung der ersten Freien Volksbühne in Berlin im Jahr 1890 festgeschrieben. Unter dem Motto „Die Kunst dem Volke“ setzte sich der Verein dafür ein, dass auch jene Menschen ins Theater gehen konnten, deren Budget etwas knapper bemessen ist.

Theater im Gasthaus

Im Zweiten Weltkrieg wurde auch das Theater Osnabrück weitestgehend zerstört. In der ersten Nachkriegsspielzeit 1947/48 wich man deshalb noch in den Saal eines Gasthauses am Blumenhaller Weg aus. Seinerzeit brachten die Besucher im Winter noch selbst Briketts und Holzscheite mit, damit weder sie noch die Schauspieler auf der Bühne frieren mussten. Daran erinnerte Broermann bei ihrer Festrede anlässlich des Vereinsjubiläums im Oberen Foyer des Theaters am Domhof.

Zum Jubiläum aus Köln angereist war der Vorsitzende des Bundes Deutscher Volksbühnen, Hans-Georg Bögner. Foto: Angelika Frey Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bewegung erreicht Osnabrück

Am 6. Juni 1948 sorgten dann einige wenige Theaterenthusiasten dafür, dass auch in Osnabrück eine Volksbühne die Bühnenkunst für ein breiter gefächertes Publikum zugänglich machte. 75 Jahre später zählt der Verein fast 1000 Mitglieder und freut sich über Mitarbeiter, die sich größtenteils ehrenamtlich dafür engagieren. Vom Einsteiger- über Mittwochs- oder Donnerstags- bis hin zu speziellen Sparten-Abos reicht die Auswahl von jeweils vier bis neun Vorstellungen im Paket.