Romantische Komödie zum Saisonstart Premiere von „Shakespeare in Love“ am Theater Osnabrück: Wo liegt der Fehler? Von Ralf Döring | 10.09.2023, 15:48 Uhr Jetzt wird‘s brenzlig: Will Shakespeare (Amaru Albancando, mit Degen) hat seinen Widersacher Wesses (Hans-Christian Hegewald) überwältigt, und eine ganze Schauspieltruppe befürchtet das Schlimmste. Foto: Joseph Ruben/Theater Osnabrück up-down up-down

Der Film „Shakespeare in Love“ hat seinerzeit, also vor einem Vierteljahrhundert, jede Menge Oscars gewonnen. Nach der Premiere der Bühnenfassung am Theater Osnabrück stellt sich aber die Frage: Wie gut funktioniert ein Film als Schauspiel?