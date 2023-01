Ein echter Berliner: Hendrik Müller. Der Regisseur inszeniert am Theater Osnabrück Mozarts Oper „Titus“. Foto: Jörn Martens up-down up-down Regisseur Hendrik Müller gibt Auskunft Vor der Premiere im Theater Osnabrück: Worum geht es in Mozarts Oper „Titus“? Von Ralf Döring | 11.01.2023, 13:13 Uhr

„Titus“ zählt heute nicht zu den bekanntesten Opern von Wolfgang Amadeus Mozart. Lassen wir uns vor der Premiere im Theater am Domhof in Osnabrück das Stück also vom Regisseur Hendrik Müller erklären.