Die andere Seite der Hoffnung Theater Osnabrück Spielzeit 2021/2022 FOTO: Joseph Ruben Gelungene Theater-Premiere Osnabrücker Spielfilm-Adaption mit kurzweiligem Lokalkolorit Von Matthias Liedtke | 12.06.2022, 16:30 Uhr

Mit einer an vielen Stellen überraschenden Bühnenversion des Films „Die andere Seite der Hoffnung“ von Aki Kaurismäki ist es dem Theater Osnabrück gelungen, ein ernstes Thema in guter Spielfilmlänge so kurzweilig wie amüsant zu servieren – ohne dabei vollends ins Komödiantische abzugleiten.