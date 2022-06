Auf der Suche nach der eigenen Identität: Sami (Jan Friedrich Eggers, Mitte) hat eben seine Braut verloren - auf der Hochzeitsfeier. Kinan Azmeh (links) und Dima Orsho geben der Trauer musikalisch Ausdruck. FOTO: Stephan Glagla Wie Krieg die Identität raubt Großer Erfolg für „Songs For Days To Come“ am Theater Osnabrück Von Ralf Döring | 05.06.2022, 17:12 Uhr

Das Morgenland Festival eröffnet in diesem Jahr außergewöhnlich: Statt eines Konzerts in der Marienkirche bildet die Uraufführung einer gemeinsamen Musiktheaterproduktion mit dem Theater Osnabrück den Auftakt: die „Songs For Days To Come“ von Kinan Azmeh.