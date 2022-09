Siegmar Meemken aus Osnabrück bei den Mitte September ausgestrahlten „Blind Auditions“. Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner up-down up-down Im „Battle“ gegen... „The Voice of Germany“: Kommt Siegmar Meemken aus Osnabrück heute weiter? Von Frank Wiebrock | 29.09.2022, 07:13 Uhr

Schafft Siegmar Meemken es in die „Sing offs“? Am heutigen Donnerstag wird die nächste Folge von „The Voice of Germany“ bei Pro Sieben ausgestrahlt. Dabei steht auch der Osnabrücker wieder im Ring, muss sich im „Battle“ gegen einen anderen Aspiranten durchsetzen.