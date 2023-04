Die amerikanische Band The Hooters gastiert am 29. Juni im Rosenhof in Osnabrück. Foto: Marc Gilgen up-down up-down Groß in den Achtzigerjahren The Hooters am 29. Juni im Rosenhof in Osnabrück Von Thomas Wübker | 09.04.2023, 19:05 Uhr

Die us-amerikanische Band The Hooters kommt seit einigen Jahren mit schöner Regelmäßigkeit des Sommers in den Rosenhof in Osnabrück. Am 29. Juni ist es wieder soweit.