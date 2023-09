Der Sänger und Songwriter Leonard Cohen war vor allem wegen seiner tiefen, sonoren Stimme bekannt. Damit sang er Songs wie „Suzanne“, „First We Take Manhattan“ und „Hallelujah“, die zu Welthits wurden. Der 2016 verstorbene Cohen war jedoch kein Hit-Lieferant. Seine Lieder gingen unter die Haut. Seine Anhänger schätzen an ihm, dass er über Liebe, Freundschaft, Lebenssinn, menschliches Leid, Tod und Spiritualität sang.

Raum fürs Mitsingen

Und genau das schätzt auch Tex an den Songs von Leonhard Cohen. Deswegen widmet er ihnen einen ganzen Abend. Es wird viel Raum fürs Mitsingen und auch für ein paar Songs von Tex geben. Im Mittelpunkt stehen jedoch seine Interpretationen der Cohen-Lieder. So gesehen wird es ein Abend für Fans von Tex und von Cohen, ein Abend mit Gemeinsamkeit und vielleicht auch einem spirituellen Raum. Dafür sollte allein schon das hymnische „Hallelujah“ sorgen.

Der Abend mit Tex in der Lagerhalle in Osnabrück beginnt am 28. September um 20 Uhr. Infos und Tickets unter www.zukunfts-musik.de.