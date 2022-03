Erst brach den Busunternehmern wegen Corona ein Teil ihres Reisegeschäfts weg, jetzt jagt der Ukraine-Krieg die Treibstoffpreise in die Höhe. Spaß macht so manchem Unternehmer seine Arbeit derzeit nicht mehr. FOTO: Michael Gründel Erst Corona, jetzt Krieg Reisebusunternehmen aus der Region im Krisenmodus Von Monika Vollmer | 18.03.2022, 09:00 Uhr

Während die Politik in der Spritpreis-Krise weiter um Lösungen ringt, steigen die Kraftstoffpreise an den Zapfsäulen in nie gekannter Geschwindigkeit weiter. Angesichts der Preisexplosion fürchten Reisebusunternehmen aus der Region um ihre Existenz.