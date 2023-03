Besonders bei Gurken fällt vielen Menschen in Deutschland aktuell auf, dass die Preise steigen. Das ist in Osnabrück nicht anders. Symbolfoto: imago images/ITAR-TASS up-down up-down Gurke in Hamburg für 3,29 Euro Teure Gurken, teure Paprika: Das sagen Osnabrücker Supermarktbetreiber zur Preisentwicklung Von Thomas Wübker | 03.03.2023, 09:18 Uhr

Ganze 3,29 Euro verlangte ein Hamburger Supermarkt für eine Gurke. Festgehalten wurde dieser Preis in einem TikTok-Video. Allgemein steigen die Preise für Obst und Gemüse in Deutschland stark an. In Osnabrücker Supermärkten sind sie noch moderat – doch auch hier bemerken Betreiber die Preisspirale.