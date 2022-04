Die Fotos im Internet zeigen das dreigeschossige und mit Erker und Türmchen verzierte Fachwerk- und Klinkerhaus an der Wittkopstraße nicht nur von außen. Sie gewähren auch tiefe Einblicke ins Innenleben der Villa, wo üppige Historismus-Architektur auf schlicht-modernes Mobiliar trifft. Zu sehen sind etwa das lichte Treppenhaus mit seinen kunstvoll bemalten Wänden, die Wohnhalle mit meterhoher, reich verzierter Decke, historischem Kachelofen und weißen Wandkassetten sowie das geräumige Esszimmer mit angeschlossener Luxusküche. Ein Schnappschuss in den prächtigen, von außen uneinsehbaren Garten mit seiner Teichanlage sowie die Aussicht aus dem Turmfenster über Bäume und Dächer hinweg runden die Bildergalerie ab. „Sicherlich eines der schönsten Grundstücke in einer der schönsten Wohnstraßen der Osnabrücker Innenstadt“, schwärmen die Makler im weltweiten Netz – und vergessen dabei nicht zu erwähnen, dass sich im Dachgeschoss der feinen Adresse neben einem Schlafzimmer mit begehbaren Kleiderschränken auch ein Wellnessbereich mit Runddusche, Wanne, Sauna und Loggia sowie ein Büro befinden.

Sechsstellige Provision

Zurückhaltend äußerte sich die Hausbesitzerin selbst. Warum sie die Villa verkaufe, verriet Inga Wiese nicht. Der NOZ sagte sie dazu am Telefon lediglich: „Ich will mich verkleinern.“ Offen ließ die Ehefrau des Unternehmers Stefan Wiese auch, ob sie mit ihrer Familie in Osnabrück wohnen bleibe. Das Interesse der Zeitung an dem geplanten Verkauf von Storchrast irritiere sie. Im Übrigen würden andere Wohnhäuser in Osnabrück zu deutlich höheren Preisen gehandelt, ließ Inga Wiese wissen. Als Beispiel nannte sie eine der beiden Mühlen in der Bergstraße ( Westerberg ), die kürzlich für 3,2 Millionen Euro den Besitzer gewechselt habe. Im Gegensatz zu Storchrast dann aber nahezu geräuschlos, möchte man hinzufügen.

Preisgekröntes Denkmal

2007 hatte die Familie Wiese der Öffentlichkeit diskret die Tür geöffnet, als sie für die meisterhafte Sanierung ihres damals neuen Domizils den Preis für Denkmalpflege der Niedersächsischen Sparkassenstiftung erhielt. Das Haus in dem herrschaftlichen Viertel am Bürgerpark wurde einst von einem wohlhabenden Bremer Seefahrer errichtet, der es als Altersruhesitz für sich und seine Frau nutzte. In Anspielung auf seinen eigenen Namen Meyer-Stork nannte er die Villa „Storchrast“ und schmückte die Spitze ihres Ecktürmchens mit einem Adebar aus Gusseisen. Den Storch ließen Stefan und Inga Wiese nach alten Vorlagen vom Künstler Mathias Kahlo neu anfertigen. Die Räume des Hauses mit Dienstboteneingang und Wappentafel im großen Saal unterzogen sie einer feinfühligen Frischzellenkur, ohne den historischen Grundriss anzutasten.

Hintergrund: Villa Storchrast

Die Villa Storchrast befindet sich in der Wittkopstraße im Osnabrücker Stadtteil Sonnenhügel nahe dem Bürgerpark. Das vollständig umzäunte Grundstück ist nach Angaben des Maklerbüros Dahler & Company ungefähr 1936 Quadratmeter groß, die Wohnfläche beträgt 499 Quadratmeter. Hinzu kommt eine 60 Quadratmeter große Einliegerwohnung im Untergeschoss. Das vor acht Jahren umfassend sanierte, denkmalgeschützte Haus von 1892 verfügt über zehn Zimmer, außerdem gibt es einen Keller. Im Carport mit Geräteraum finden zwei Autos Platz. Für weitere Fahrzeuge gibt es laut Inserat „diverse Abstellmöglichkeiten“ auf dem Gelände.