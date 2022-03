Seniorchef Fritz Künker freut sich, dass der Preis für die historische Goldmünze „Kampener Rosenoble“ die ursprüngliche Schätzung von 250.000 Euro deutlich übertraf. Den Zuschlag bekam bei der Auktion am Dienstag ein Bieter im Saal, der nun insgesamt 840.000 Euro für das seltene Stück bezahlen muss. FOTO: Jörn Martens Teuerste in Deutschland versteigerte Münze Rekordpreis für Goldmünze bei Künker-Auktion in Osnabrück Von Jean-Charles Fays | 22.03.2022, 18:05 Uhr | Update vor 21 Min.

Das Auktionshaus Künker in Osnabrück hat am Dienstag mit einem Zuschlagspreis von 700.000 Euro die teuerste jemals in Deutschland versteigerte Münze veräußert.