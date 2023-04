Logo NEO Das Terrassenfest in Osnabrück gilt als das größte Studentenfestival Norddeutschlands. Archivfoto: André Havergo up-down up-down Frühshoppen, Bieryoga, Lego bauen Programm, Termine und Tickets: Das wird beim Terrassenfest 2023 in Osnabrück geboten Von Hannah Baumann | 20.04.2023, 14:00 Uhr

Vom 24. bis 26. April 2023 geht das größte Studentenfestival Norddeutschlands in die 46. Runde. Das Terrassenfest an der Osnabrücker Hochschule hat auch in diesem Jahr ein vielseitiges Programm zu bieten.