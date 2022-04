Schwangere können Termine zur Beratung im Osnabrücker Land nun online buchen. FOTO: dpa/Emmi Korhonen Im gesamten Osnabrücker Land Termine zur Schwangerenberatung ab sofort online buchbar Von Anke Schneider | 12.04.2022, 13:42 Uhr

Termine zur Schwangerenberatung können jetzt bei allen Schwangerenberatungsstellen in Stadt und Landkreis Osnabrück auch online gebucht werden. Egal ob in Bad Essen, Georgsmarienhütte, Melle oder Osnabrück - alle stehen hierfür zur Verfügung. Über die Homepage der Diakonie Osnabrück Stadt und Land können Schwangere einen Termin in ihrer Wunsch-Beratungsstelle vereinbaren.