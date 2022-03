Auch in dieser Woche bieten die Mobilen Impfteams des Landkreises Osnabrück Impfungen gegen Corona an. (Symbolbild) FOTO: Michael Gründel Termine bis zum 2. April Hier impfen die Mobilen Impfteams diese Woche im Landkreis Osnabrück Von Henrike Laing | 28.03.2022, 16:36 Uhr

Auch in dieser Woche sind die Mobilen Impfteams vom Landkreis Osnabrück unterwegs und bieten Corona-Impfungen in verschiedenen Gemeinden an. Hier eine Übersicht über die Standorte und Termine in dieser Woche.