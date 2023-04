Bereit für das Seifenkistenrennen am GZ Ziegenbrink: Merle (8, vorne) mit Schwester Janne (10) im Kochtopf von „Harry Potter“. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down Rennen am Hauswörmannsweg Osnabrücker Seifenkistenrennen 2023: Holzboliden gehen wieder an den Start Von Michael C. Goran | 24.04.2023, 09:00 Uhr

Während der Corona-Pandemie mussten sie in der Garage bleiben, nun gehen die selbstgebauten Holzrennwagen beim Osnabrücker Seifenkistenrennen 2023 am 18. Mai am Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink wieder an den Start.