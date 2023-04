In der langgezogenen Straße „In der Dodesheide“ wird gemessen, wer zu schnell fährt. Foto: Michael Gründel up-down up-down Polizei kontrolliert Raser Zwei Stunden, neun Verstöße: Tempo-Kontrolle vor Schule in Osnabrück Von Markus Pöhlking | 21.04.2023, 11:04 Uhr

Die Osnabrücker Polizei nimmt in dieser Woche Tempoverstöße besonders in den Fokus. Vor einer Schule in der Dodesheide gingen den Beamten mehrere Verkehrssünder ins Netz. Unser Reporter hat sich das mal angeguckt.