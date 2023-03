Die Autobahn 33 endet immer noch bei Belm. Das Genehmigungsverfahren für den Bau des neun Kilometer langen Autobahnteilstücks zwischen der A33 und der A1 dauert deutlich länger, als zunächst erwartet. Archivfoto: Jörn Martens up-down up-down Keine Beschleunigung für A33-Nord Tempo beim Autobahnausbau: Dieses Projekt in der Region Osnabrück profitiert Von Jean-Charles Fays | 30.03.2023, 19:08 Uhr

Der Bund will bei 144 Autobahnprojekten mehr Tempo machen. Doch ausgerechnet die A33-Nord bei Osnabrück taucht in der Priorisierungsliste der Berliner Ampel-Koalition nicht auf, was von einer Partei begrüßt und von anderen Parteien sowie von der regionalen Wirtschaft kritisiert wird. Dafür ist eine Planungsbeschleunigung auf einer anderen Strecke vorgesehen.