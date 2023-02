Wer bei einem All-you-can-eat-Buffet zu viel auf die Teller lädt, muss zahlen. Das gilt auch in Osnabrücker Asia Restaurants. Symbolfoto: Unsplash/Nick Karvounis up-down up-down Kampf gegen Lebensmittelverschwendung Teller nicht leergegessen? In Osnabrück gibt es in asiatischen Restaurants Strafen Von Anke Schneider | 08.02.2023, 05:15 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein asiatisches Restaurant in Ostfriesland machte jüngst von sich reden, weil dort Gäste, die ihren Teller nicht leer essen, zehn Euro Strafe zahlen sollen. Unsere Nachfrage ergibt: Auch in Osnabrück ist das in manchen Restaurants gängige Praxis, um gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen.