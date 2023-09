„Komm zu unserer furchteinflößenden Party und erlebe eine Nacht voller Schrecken!“, wirbt das Alando für die Halloween-Party. Diese beginnt um 16 Uhr und endet um 21 Uhr. Jugendliche ab 14 Jahren sind willkommen.

Es wird eine Schmink-Arena geben, in der Gäste zum Geist verwandeln können. Zudem erwarten die Organisatoren Mike Singer. Der Sänger wird an dem Abend im Alando Ballhaus auftreten und soll die Partygäste zum Tanzen bringen. Bekannt ist Singer aus der Castingshow The Voice Kids.

Der Eintritt zur Halloween-Party kostet 15 Euro. Der Mindestverzehr liegt bei 10 Euro.