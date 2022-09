Taxifahren wird in Osnabrück ab 1. November teurer. Symbolfoto: dpa/Jonas Walzberg up-down up-down Rat beschließt Preiserhöhung Taxifahren wird in Osnabrück von November 2022 an deutlich teurer Von Dietmar Kröger | 28.09.2022, 17:03 Uhr

Nach sieben Jahren konstanter Preise wird das Taxifahren in Osnabrück in etwa vier Wochen deutlich teurer. Der Rat der Stadt hat am Dienstag eine Erhöhung der Beförderungsentgelte zum 1. November einstimmig beschlossen.