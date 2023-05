Mit dem Tattoo aus einem Vollkreis und zwei verschobenen Halbkreisen können sich Menschen als Organspender zu erkennen geben. Foto: Michael Pohl up-down up-down „Opt.Ink“ soll Leben retten Tattoo als Organspendeausweis? Das sagen Mediziner aus Osnabrück Von Michael Pohl | 17.05.2023, 07:36 Uhr

Wessen Organe schwer erkrankt sind, der kann in vielen Fällen nur auf eine Transplantation hoffen. In Deutschland ist die Spendenbereitschaft jedoch historisch niedrig. Eine neue Initiative will mit einem Tattoo als Organspendeausweis zum Nachdenken anregen. Wie ist die Situation in Osnabrück?