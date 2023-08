Inhaber planen Neuerungen Tapas-Bar Saro in Osnabrück wegen Wasserrohrbruch vorübergehend geschlossen Von Finja Jaquet | 29.08.2023, 12:30 Uhr Hiva Nabo und Safwan Akoub mussten wegen des Wasserrohrbruchs ihren Urlaub abbrechen. Foto: Finja Jaquet up-down up-down

Am 9. August fing es an zu tröpfeln, zwei Tage später stand der Laden unter Wasser: Wegen eines Wasserrohrbruchs musste die beliebte Tapas-Bar Saro in Osnabrück vorübergehend schließen. Doch die Zwangspause wird gut genutzt, verraten die Inhaber.