Tanzpremiere im Theater Osnabrück „Portrait of an Artist“ zieht mit atemberaubendem Tanz pur in den Bann Von Christine Adam | 08.10.2023, 14:30 Uhr Die Uraufführung „Portrait of an Artist“ vom Künstlerpaar Iratxe Ansa und Igor Bacovich zog das Publikum in den Bann. Foto: Theater Osnabrück/Oliver Look up-down up-down

Was für ein furioser Auftakt der neuen Tanzspielzeit unter der neuen Leitung von Britta Horwath und Laszlo Nyakas im Osnabrücker Theater: Die Uraufführung „Portrait of an Artist“ vom Künstlerpaar Iratxe Ansa und Igor Bacovich zog das Premierenpublikum atemlose 60 Minuten lang in den Bann. So viel spontanen, begeisterten Beifallsjubel gibt es selten.