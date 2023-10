Als sie 1980 von Berlin nach Osnabrück gezogen ist, gründete Junge zunächst das Ensemble Dynama, das dann einige Jahre später von ihrem bis heute existierendem Tanztheater Stakkato abgelöst wurde. Ein stetiger Begleiter ihres choreografischen und tänzerischen Wirkens in der Hasestadt war und ist der Pantomime und Filmemacher Manfred Pomorin. „Ein Geschenk“ und „mein Gedächtnis“ nennt die im Jahr 1945 geborene Tanzkünstlerin ihn liebevoll. Dabei ist er auch ihr „Auge“. Und das, was er über die Jahrzehnte hinweg im Bild festgehalten hat, gibt es nun erstmals als Film zu sehen.

Befreit von Angst: Erneste Junges Tanztheater Stakkato in der Osnabrücker Kunsthalle. Foto: Matthias Liedtke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zeitreise von 1980 bis 2020

Reichlich Archivmaterial wurde auf 97 Minuten Spielzeit zusammengeschnitten, um mit einer Art „Zeitreise“ die ganze Bandbreite von Junges Kunst zu dokumentieren – inklusive eines Interviews, in dem sie ihre Vorstellung von Tanz als „Kaleidoskop des Flüchtigen“ erläutert. Zur öffentlichen, vierfachen Filmpremiere am kommenden Wochenende hat sie zahlreiche, mitunter langjährige Weggefährten eingeladen. Und es wird nicht nur auf der Leinwand getanzt. Auch drumherum wird es zahlreiche Solo- und Duett-Performances geben sowie begleitende Live-Musik.

Im Emma-Theater 2019: „Das ewige Kreisen“ von und mit Erneste Junges Tanztheater Stakkato. Foto: David Ebener Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aufführungen an vielen Orten

Der Laute Speicher am Osnabrücker Hafen wird sich damit in die zahlreichen Örtlichkeiten der Stadt und der Region einordnen, die Junge mit ihrem Ensemble bereits bespielt hat. Neben Emma-Theater und Lagerhalle gehören dazu unter anderem die Kunsthalle, Felix-Nussbaum- und Lutherhaus sowie zahlreiche Galerien und auch Außenspielorte wie der Westerberg oder die Plätze vor dem Rathaus oder dem Theater. Wenn es das Wetter zulässt, soll auch das Außengelände am Speicher genutzt werden, um eine bunte und „chillige Mini-Party“ zu feiern, wie Junge es vorschwebt.

Tanz vor dem Theater: Das Ensemble Stakkato auf dem Platz der Deutchen Einhheit. Foto: Manfred Pomorin Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nicht nur ein Familientreffen

Dabei sind nicht nur „Family & Friends“ aufgerufen, an dem zweitägigen Screening- und Performance-Event teilzuhaben. „Es steht für alle Kunstinteressierte aus Osnabrück offen“, betont die Gastgeberin. Eine gute Gelegenheit also auch für alle, die Junge und die künstlerischen Fußstapfen, die sie seit über 40 Jahren vielerorts in der Stadt hinterlässt, noch nicht kennen, dies nachzuholen.