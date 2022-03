Probe Tanztheater - EastWest FOTO: Theater Osnabrück Vor der Premiere in Osnabrück Neues Tanzstück „EastWest“ versucht sich an einem Dialog der Kulturen Von Christine Adam | 27.03.2022, 07:00 Uhr

Was bedeutet Westen und was Osten – und was verbindet Beides über alle Unterschiede hinaus? Diese Frage hatte Osnabrücks Tanzchefin Marguerite Donlon schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges für ihr neues Tanzstück „EastWest“ im Sinn.