Manche Tanzfiguren probten die Gäste noch einmal am Nachmittag vor der Gala. Bei der Gala selbst durfte nicht fotografiert werden. FOTO: Michael Gründel up-down up-down Tanztage im Theater Osnabrück Tanzgala mit großen Sprüngen vom Ballett zum Hip Hop Von Christine Adam | 26.06.2022, 14:43 Uhr

Standing Ovations am Ende und immer wieder heller Jubel im Theater am Domhof: So reagierte das zahlreich erschienene Publikum vor allem auf die Überraschungselemente in der zweieinhalbstündigen Internationalen Tanzgala, der ersten in der Regie der neuen Osnabrücker Tanzchefin Marguerite Donlon.