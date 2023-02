Billion Rising Foto: Steve Weber up-down up-down „One Billion Rising“ am Nikolaiort Osnabrücker setzen am Valentinstag Zeichen gegen Gewalt an Frauen Von Anika Sterna | 13.02.2023, 16:59 Uhr

Mit „One Billion Rising“ wird immer am Valentinstag gegen Gewalt an Frauen demonstriert. Auch Osnabrück ist weiter dabei. Die Proben für den Tanz sind abgeschlossen, trotzdem ist jeder am 14. Februar willkommen.