Tanzchefin für nur zwei Spielzeiten Das Theater Osnabrück und seine Tanzdirektorin Marguerite Donlon trennen sich Von Christine Adam | 12.05.2023, 16:47 Uhr

Dieses Glück währte relativ kurz: Keine zwei Jahre ist es her, dass Marguerite Donlon Direktorin der Osnabrücker Dance Company wurde. Die gebürtige Irin begeisterte das Osnabrücker Tanzpublikum vor allem mit vier großen Tanzabenden, hochkarätigen Gastchoreografen und vielfältigen Einblicken in Tanzstile. Nun geht sie wieder, wie es in einer Mitteilung von der Theaterleitung heißt.