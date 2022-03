Nicht nur Autofahrern, auch Tankstellenbetreibern machen die hohen Spritkosten zu schaffen, wie Q1-Vorstand Frederick Beckmann sagt. FOTO: Nina Fehrensen Umfrage an Osnabrücker Tankstelle Video: Benzinpreise auf Rekordhoch - So reagieren Autofahrer und Q1-Vorstand und | 11.03.2022, 20:00 Uhr Von Jakob Patzke Nina Fehrensen | 11.03.2022, 20:00 Uhr

Der Ukraine-Krieg lässt die Spritpreise in Deutschland in die Höhe schießen. Im Video äußern sich Autofahrer an einer Osnabrücker Tankstelle und Q1-Vorstand Frederick Beckmann zu den extremen Preisen.