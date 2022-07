Der Rundgang zum Thema „Industrielle Revolution“ führt am Sonntag unter anderem auch durch das Elektrizitätswerk an der Liebigstraße. FOTO: Michael Hehmann up-down up-down „Tag des offenen Denkmals“ in der Stadt Romantik, Realismus, Revolution Von Joachim Dierks | 10.09.2011, 07:30 Uhr

Immer wieder sonntags, genauer seit 1993 immer am zweiten Sonntag im September, öffnen ausgesuchte Baudenkmale in Deutschland ihre Türen. Unter Federführung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) wird ein jährlich wechselndes Motto ausgegeben. 2011 lautet es: „Romantik, Realismus, Revolution – das 19. Jahrhundert“. Auch in Osnabrück werden morgen einige historische Gebäude in diesem Kontext vorgestellt. Kostenlose Führungen sind jeweils um 11, 13 und 15 Uhr.