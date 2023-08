Bad Essen: Schafstall

Der Schafstall in Bad Essen kann von 14 bis 18 Uhr besucht werden. Besucher können sich die Fotoausstellung von Mario Haase, „Unvorhersehbar, Verblüht. Verwackelt. Verpixelt“ anschauen. Führungen sind nach Bedarf möglich.

Adresse: Bergstraße 31, 49152 Bad Essen

Bad Iburg

Schloss Iburg

Das Schloss Iburg öffnet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr und bietet in dem Zeitraum bis 16 Uhr alle 60 Minuten Führungen an. Die 2018 neu eingerichtete Dauerausstellung beleuchtet nun erstmals die wechselhafte Geschichte der Iburg von ihren Anfängen bis heute. Zusätzlich gibt es eine kleine Ausstellung der Sophie Charlotte und eine Münz- und Medaillensammlung. Während der Führung erfahren die Besucher alles Wissenswerte über die Residenz und das Benediktinerkloster Iburg. Sie können sich die historischen Innenräume und Binnenhöfe der 900 Jahre alten Doppelanlage ansehen.

Adresse: Schlossstraße, 49186 Bad Iburg

Heimathaus – Haus der Iburger Geschichte

Im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr kann das Heimathaus besucht werden. Denkmalführungen sind nach Bedarf ohne Voranmeldung möglich.

Adresse: Rathausstraße 2, 49186 Bad Iburg

Averbecks Hof – Kultur- und Begegnungszentrum

Das Museum befindet sich im historischen Speicher des Hofs Averbeck. Im Zeitraum von 11 bis 17 Uhr können Besucher sich Siedlungsmodell, Grabungsfunde, Textilkunde und Trachten anschauen. Führungen sind nach Bedarf möglich.

Adresse: Averbecks Hof 5, 49186 Bad Iburg

Bissendorf: Haus Bissendorf

Das Haus Bissendorf hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen werden nach Bedarf angeboten.

Adresse: Kirchplatz 3, 49143 Bissendorf

Bramsche: Gut Sögeln

Interessierte können zwischen 11 und 15 Uhr an einer Führung über den Gutshof und durch den historischen Garten teilnehmen.

Adresse: An der Lindenallee 1, 49565 Bramsche

Bramsche: Kloster Malgarten

Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr. Die Besucher erwartet ein Programm mit Live-Musik, Gastronomie, Kunst, Schnupperführungen sowie offenen Ateliers, Werkstätten und Gärten. Besondere Highlights sind die Kunstausstellung Anderswelten im Außenraum, die Tonstele zur Genesis in der Museumsscheune und die Beteiligung der inklusiven Theatergruppe Querkopf aus Bramsche.

Adresse: Am Kloster 1-8, 49565 Bramsche

Fürstenau: Heimathaus Settrup

Am Tag des offenen Denkmals findet rund ums Heimathaus Settrup zwischen 10 und 18 Uhr ein großer Bauernmarkt statt. Im Heimathaus gibt es Kaffee und Kuchen. Auf dem Bauernmarkt gibt es zeitweise Live-Musik. Jeweils zur vollen Stunde wird bei Bedarf eine Denkmalführung durchgeführt.

Adresse: Am Bahnhof 2, 49584 Fürstenau

Hasbergen

Gedenkstätte Augustaschacht

Um 11 Uhr wird die Ausstellung „Parolen aus dem Koffer“ eröffnet. Die Gedenkstätte ist von 11 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.

Adresse: Zur Hüggelschlucht 4, 49205 Hasbergen

Zollhaus

Zwischen 11 und 18 Uhr finden Besichtigungen mit Führungen durch das Zollhaus statt.

Adresse: Grafenstrasse 22, 49205 Hasbergen

Hof Gösmann, Backhaus und Garten

Besucher können den Außenbereich und den Garten des Hofs zwischen 11 und 18 Uhr besichtigen. Kaffee und Kuchen gibt es auch.

Adresse: Schulstraße 4, 49205 Hasbergen

Wasserturm

Die Besucher können die Fotoausstellung mit Bildern von Werner Wessel aus seinem Garten und aus der Metallographie zwischen 11 und 17 Uhr betrachten.

Adresse: Schulstraße 2, 49205 Hasbergen

Lengerich (Westfalen)

Jüdischer Friedhof Lengerich

Um 15 Uhr findet eine 90-minütige Führung über den Friedhof statt. Eine vorherige Anmeldung bei der Tourist-Information Lengerich unter der Telefonnummer 05481 339110 ist notwendig, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist.

Adresse: Finkenweg, 49525 Lengerich

Gempthalle mit Wasserbehälterschornstein

Citymanager Michael Rottmann bietet eine Führung durch und um die Gempthalle mit dem Wasserbehälterschornstein an. Auch ein Blick in das Alte Pastorat wird Teilnehmern ermöglicht. Die Führung beginnt um 11 Uhr und dauert 90 Minuten. Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich. Diese kann unter der E-Mail tourist-information@lengerich.de oder per Telefon: 05481-339110 erfolgen.

Adresse: Gemptplatz 1, 49525 Lengerich

Osnabrück

MIK Museum Industriekultur Osnabrück

Zwischen 10 und 18 Uhr können Besucher die Dauerausstellung des MIK „Mensch – Natur – Wirtschaft“ betrachten und folgende Sonderausstellungen besuchen: „Welthandel. Geschichte, Gegenwart, Perspektiven“, „L’Océan Noir – The Black Ocean – O Oceano negro“ und „Industriekultur andernorts: Kokerei Hansa in Dortmund“.

Adresse: Fürstenauerweg 171, 49090 Osnabrück

Garten und Keller des Bischofshauses

Am Tag des offenen Denkmals finden um 14, 15 und 16 Uhr Führungen durch den Garten und Keller des Bischofshauses mit Hermann Queckenstedt, Direktor des Diözesanmuseums, statt.

Adresse: Große Domsfreiheit, 49074 Osnabrück

Diözesanmuseum

Am Tag des offenen Denkmals können Besucher sich die Sonderausstellung zum 375. Jubiläum des Westfälischen Friedens anschauen. Interessierte können das Museum zwischen 11 und 18 Uhr besichtigen. Um 14 und um 16 Uhr finden Führungen mit Friederike Dorner durch die Sonderausstellung statt.

Adresse: Große Domsfreiheit 10, 49074 Osnabrück

Gedenkstätte Gestapokeller

Im Schloss Osnabrück im Westflügel befand sich 1937-45 die Geheime Staatspolizeistelle Osnabrück mit Amtsräumen und einem Hausgefängnis. Besucher können den Gestapokeller zwischen 11 und 17 Uhr besuchen. Um 14.30 Uhr findet eine 90-minütige Führung mit Georg Hörnschemeyer statt.

Adresse: Neuer Graben 29, 49074 Osnabrück

Melanchthonkirche

Die Melanchthonkirche kann zwischen 11 und 15 Uhr besichtigt werden.

Adresse: Bergerskamp 40, 49080 Osnabrück

Ringlokschuppen

Der Ringlokschuppen ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Um 12 und um 14 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, an einer Führung durch das Bauprojekt in Osnabrück mit Kilian Kresing, Kresings Architektur GmbH, teilzunehmen.

Adresse: Hamburger Str. 24, 49084 Osnabrück

Ostercappeln

Dorfmuseum Venner Mühle

Zwischen 11 und 17 Uhr finden im Dorfmuseum Venner Mühle regelmäßige Kurzführungen, Hands-On-Aktionen, eine Mühlen-Challenge, ein Mühlenquiz und Spiele statt.

Adresse: Osnabrücker Straße 4, 49179 Ostercappeln

Hungriger Wolf

Informationen zur Sanierung und Hausgeschichte erhalten Besucher zwischen 11 und 17 Uhr.

Adresse: Zufahrt über Hunteburger Straße, Hungriger Wolf 2 ,49179 Ostercappeln

Wallenhorst: Windmühle Lechtingen

Besucher können sowohl die Windmühle als auch die Motormühle zwischen 10 und 18 Uhr besichtigen. In beiden Mühlen stehen auskunftsbereite Personen zur Verfügung. Die Mausefallensammlung im Artenschutzturm kann auch besichtigt werden. Das Plaggenesch-Infozentrum ist geöffnet.

Adresse: Mühlenstraße 41, 49134 Wallenhorst

Weitere Informationen zum Tag des offenen Denkmals gibt es unter www.tag-des-offenen-denkmals.de.