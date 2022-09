Die zentrale Eröffnungsveranstaltung zum Tag des offenen Denkmals für den Landkreis Osnabrück findet in diesem Jahr im Frommenhof in Dissen statt. Foto: Petra Weitzel up-down up-down Zeiten und Aktionen Tag des offenen Denkmals 2022: Diese Denkmäler im Landkreis Osnabrück sind dabei Von Malena Kreye | 07.09.2022, 09:43 Uhr

Am Sonntag, 11. September, stehen allen Besuchern in Deutschland am Tag des offenen Denkmals mehr als 7500 historische Stätten zur Erkundung offen. Welche historischen Gebäude und Plätze können sich Interessierte im Osnabrücker Land ansehen? Eine Übersicht.