Das „Plektrum" des IfM ist eines von fünf Gebäuden, die am Tag der Architektur 2023 in und um Osnabrück besichtigt werden können und die wir in einer Übersicht vorstellen. Diese fünf Gebäude in Osnabrück und Umgebung können Sie am „Tag der Architektur" besichtigen Von Tom Bullmann | 22.06.2023, 12:00 Uhr

Einmal im Jahr veranstaltet die Architektenkammer Niedersachsen den „Tag der Architektur“. Am Sonntag, 25. Juni 2023, können Interessierte ausgewählte Neubauten oder Umbauten besichtigen und an Führungen teilnehmen. In 48 Städten und Gemeinden wurden insgesamt 107 Objekte ausgesucht. In Osnabrück und Umgebung gibt es fünf interessante Gebäude, die wir hier vorstellen.