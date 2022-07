Zwischen 7.30 und 16 Uhr brachen unbekannte Täter einen Pkw an der Iburger Straße auf und entwendeten das Autoradio. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz des Kinderhospitals. Zeugen, die in der Zeit verdächtige Personen gesehen haben, bittet die Polizei in Osnabrück, sich unter Telefon 0541/3273203 oder unter 0541/3272115 zu melden.