Einbruch in Osnabrücker Kosmetikstudio 28.08.2013, 12:11 Uhr

In ein Kosmetikstudio an der Lengericher Landstraße ist in der Zeit zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen eingebrochen worden, meldet die Polizei.