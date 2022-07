Von einem Motorrad, das auf dem Gelände eines Motorradzentrums im Gewerbepark in Bissendorf abgestellt war, haben unbekannte Täter Teile abgebaut und entwendet. Symbolfoto: dpa FOTO: Archiv up-down up-down Täter entkommt zu Fuß Überfall auf Osnabrücker Tankstelle Von PM. | 20.07.2012, 10:06 Uhr

Eine Tankstelle in der Birkenallee in Osnabrück ist am späten Donnerstagabend von einem maskierten Unbekannten überfallen worden. Der Täter bedrohte die Angestellte mit einer Waffe.