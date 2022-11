Die SWO Netz entschlammt in den kommenden Wochen wieder einige Regenrückhaltebecken im Stadtgebiet – so wie hier am Holtkämpers Weg in Atter. Foto: SWO Netz/Sven Kreutzmann up-down up-down Wer baggert denn da? Großreinemachen in Osnabrücker Regelrückhaltebecken Von Anke Schneider | 10.11.2022, 16:38 Uhr

Die SWO Netz nutzt auch in diesem Jahr die Herbstmonate, um Regenrückhaltebecken im Osnabrücker Stadtgebiet von Schlamm zu befreien. In diesen Tagen haben die Arbeiten am Holtkämpers Weg und am Preußenweg in Atter sowie an der Cloppenburger Straße in der Dodesheide begonnen. Bis zum Jahresende werden die drei Regenrückhalteanlagen von Ablagerungen befreit.