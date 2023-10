Der 51-jährige Sven Pistor moderiert bei WDR 2 die Sendung „Liga live“ und seit 2009 das Tippspiel „Alle gegen Pistor“, bei dem Radio-Hörer gegen ihn den Ausgang der Bundesligaspiele am jeweiligen Spieltag tippen. Seit 2015 steht er auch auf der Bühne. 2018 erschien sein Buch „50 Dinge die man über den Fußball-Westen wissen muss“. Man kann also sagen: Fußball ist sein Berufsleben.

Abgründe der Fifa

In seinem Programm „Reinste Fussballerotik“ feiert Pistor die wahre Liebe zum Spiel. Seine Show wird in einer Pressemitteilung als „ein wilder Ritt am Rande des Wahnsinns, vorbei an den Abgründen der Fifa, hinein in das unverwechselbare Glück eines wunderbaren Fußballabends“ beschrieben. Sie soll wahnsinnig lustig, skurril, auch mal bierernst sein und auch die Grätsche werde ausgepackt, heißt es. Außerdem gibt es ein echtes „Klugscheißerquiz“ mit Constantin Kleine vom Podcast „WDR 2 Einfach Fußball“.

Der Auftritt von Sven Pistor im Rosenhof in Osnabrück beginnt am 24. April 2024 um 20 Uhr. Karten erhältlich unter www.ticketheimat.de.