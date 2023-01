„Die Nachricht war ein kleiner Weltzusammenbruch“: Smilla, Johanna und Maya setzen sich für den Erhalt des „Nah und gut“ in Sutthausen ein. Nach beinahe 50 Jahren soll der Laden schließen. Foto: Meike Baars up-down up-down „Vielleicht berühren wir ihr Herz?“ Osnabrücker Schülerinnen sammeln Unterschriften gegen Schließung von Sutthauser Edeka-Filiale Von Meike Baars | 26.01.2023, 05:00 Uhr

Es ist der Laden, in dem sie als kleine Kinder das erste Mal eigenständig an der Kasse bezahlten und sich später mit Süßkram für Übernachtungspartys eindeckten. Nun soll die Edeka-Filiale in Sutthausen schließen. Drei Schülerinnen wollen sich nicht damit abfinden.