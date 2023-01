Mehr als ein Einkaufsladen: Die „Nah und gut“-Filiale in Sutthausen wird schließen. Können die Räume ein Treffpunkt bleiben? Foto: Michael Gründel up-down up-down Neue Ideen für Stadtteiltreff Was wird aus den Edeka-Räumen, wenn der „Nah und gut“ in Sutthausen schließt? Von Meike Baars | 31.01.2023, 17:15 Uhr

Sentimentale Erinnerungen und eine Unterschriftenliste rütteln nicht an der Entscheidung: Der kleine Edeka in Sutthausen wird schließen. Kann die Bäckerei Coppenrath auffangen, was mit dem Laden verlorengeht?