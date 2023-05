Im Marktkauf in Osnabrück-Nahne dauerte das Einkaufen ewig. Die Fleisch- und Käsetheke waren geschlossen. Archivfoto: Swaantje Hehmann up-down up-down Supermärkte in Osnabrück und Belm Käse- und Fleischtheke geschlossen: Streik sorgt in Osnabrück für unzufriedene Kunden Von Anke Schneider | 17.05.2023, 15:26 Uhr | Update vor 39 Min.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Einzelhandel in Niedersachsen für den heutigen Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. Auch viele Beschäftigte in Osnabrück beteiligten sich an dem Streik. In verschiedenen Märkten waren manche Abteilungen nicht besetzt.