Über den Fernsehsender Al Jazeera und sein Handy erhält der in Osnabrück lebende Sudanese Mohamed Alamin Gumaa Nachrichten aus seinem Heimatland. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Brief an Baerbock und Steinmeier Sudanese in Osnabrück sieht Krieg in seiner Heimat machtlos zu Von Thomas Wübker | 28.04.2023, 10:22 Uhr

Für viele Menschen in Deutschland und Europa mag der Ausbruch des militärischen Konflikts im Sudan überraschend gekommen sein. Der in Osnabrück lebende Sudanese Mohamed Alamin Gumaa hat bereits vor einem Jahr in einem Brief ans Außenministerium und an den Bundespräsidenten davor gewarnt. Jetzt warnt er vor einer Flüchtlingswelle wie 2015.